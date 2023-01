Ouders van Jannes (30) beleefden slapeloze nacht na zware brand: “Wat als onze zoon in zijn slaapkamer had gelegen?”

Ouders organise­ren benefiet voor revalida­tie van Jannes (27): “Hij is altijd goedgezind, dus wie zijn wij om op te geven?

Al drie jaar lang is Jannes Bousson (27) uit Varsenare aan het revalideren. Hij lag zes maanden in een coma na een zwaar ongeval, maar vecht stapje per stapje terug. Na twee jaar komt het ziekenfonds niet langer tussen in de kosten van zijn revalidatie. De ouders van Jannes organiseren daarom een benefiet. “Wij zijn een gelukkig gezin en geven niet op”, zeggen ze.

