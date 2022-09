Oude Lancia’s cruisen door Westhoek en Oostende: “Enige club van het land zoekt West-Vlaamse leden”

“Gezien er maar één club is in het land zijn de meeste activiteiten in de regio Brussel en Luik. Toen ik dat opmerkte, kreeg ik de opdracht een eigen rit in West-Vlaanderen te organiseren. Wie weet trekken we zo extra leden aan”, legt Bernard uit. Als jonge gast kreeg hij van zijn moeder zijn allereerste Lancia en de liefde is al die jaren gebleven. “Een dertigtal wagens doen mee aan het weekend dat vrijdagavond al startte met een barbecue in De Haan. Zaterdag reden we door de Westhoek met een smakelijke stop in Eernegem en bij de Dolle Brouwers in Esen. Zondag is de regio Oostende aan de beurt.” Meer informatie over de club vind je hier.