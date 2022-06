Oproep van Jannes (30) groot succes: Al tien mensen willen mee als reisbuddy

Jannes is dertig jaar, maar heeft enorm veel verzorging nodig na een verkeersongeval zes jaar geleden. Praten en stappen gaan heel erg moeilijk en op reis gaan is dus geen evidentie. Daarom gingen papa Yannick en mama Marleen op zoek naar een reisbuddy. Iemand die hen kan bijstaan in de dagelijkse verzorging van Jannes. “Op die manier kunnen wij op reis ook wat tijd maken voor ons als koppel”, klonk het.

Uw krant lanceerde die oproep met succes. Want ondertussen dienden tien mensen zich aan om mee te gaan. “Het gaat om mensen van over het hele land”, zegt papa Yannick. “De jongste is 20, de oudste 57. Degene die ver wonen, zullen we opbellen voor een eerste gesprek. En vrijdag komt ook al iemand bij ons langs voor een eerste kennismaking. We hebben er alle vertrouwen in dat we iemand zullen vinden.”