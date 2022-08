Om deze drie redenen mag je de kijkdag van het nieuwe Durabrik-woonproject in Varsenare niet missen

Op zoek naar een leuke stek in Varsenare? Noteer dan zondag 4 september in je agenda. Dan organiseert projectontwikkelaar Durabrik namelijk een kijkdag voor het nieuwe woonproject aan de Legeweg. Hier drie redenen op een rij waarom dat sowieso de moeite is.

1. Een eerste belangrijke reden om 4 september present te zijn, is dat je in real life kennis kan maken met het project. Het is dan ook het ideale moment om de sfeer van de buurt op te snuiven.

2. Verder krijg je tijdens de kijkdag advies op maat. Samen met een bouwadviseur kan je de plannen van het project inkijken. Stel daarbij gerust al je vragen. Die beantwoordt hij met plezier.

3. Tot slot heb je het voordeel dat je tijdens het kijkmoment aan de Legeweg kan ontdekken hoe het interieur van een ingericht Durabrik-huis eruit kan zien.

Ben jij zondag ook van de partij? Maak dan zeker een afspraak via deze link. Doe het snel want het aantal plaatsen is beperkt!

Is het evenement volzet of past deze dag niet zo goed in je agenda? In dat geval kan je contact opnemen met Durabrik via info@durabrik.be om een afspraak op een ander moment in te plannen.

Hier enkele foto’s van de kijkwoning:

