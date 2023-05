OKay Jabbeke opent begin juni weer de deuren

Boven De Wolken lanceert nieuwe campagne om toekomst te verzekeren: “Samen kunnen wij het taboe doorbeken”

Boven De Wolken, de vzw die 7 jaar geleden werd opgericht in Oostende om ouders die een baby verloren te steunen en te troosten, start een nieuwe campagne om geld in te zamelen. De vzw is afhankelijk van giften en zette eind 2021 nog een reddingsoperatie op poten om te kunnen blijven bestaan. Nu doen ze een nieuwe oproep naar structurele hulp.