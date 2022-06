Nieuwe inwoners Jabbeke werden getrakteerd op ontbijt: "Dit is de ideale gelegenheid om te socializen”

Onder de aanwezigen zien we het Jimmy Passchier en zijn vrouw Carine Willaert die sinds 2020 in Zerkegem wonen. “We keken echt uit naar dit ontbijt want corona gooide natuurlijk roet in het eten. We vinden het een heel fijn initiatief van het gemeentebestuur. Het bevalt ons trouwens prima in Zerkegem want we wonen centraal in een groene en rustige omgeving”, besluit het echtpaar.