Nic (47) en z'n zoon Sacha (27) openen Wolf's Dartshop: “Het was zo moeilijk om dartsmateriaal te vinden dat we zelf maar een winkel zijn begonnen”

Jabbeke/BredeneHij baatte vroeger de cafetaria uit in het sportcentrum van Bredene, maar geeft z'n professionele leven nu een heel andere wending. Bredenaar Nic De Wolf (47) heeft samen met z’n zoon Sacha (27) Wolf’s Dartshop geopend in het centrum van Jabbeke. Ze willen voortborduren op het succes van de dartssport. “Ondanks de populariteit is er nog een gebrek aan goede shops”, stelt Nic vast.

Nic De Wolf (47) is zelf een fervent dartsspeler. Nog voor de hype rond Dimitri Van den Bergh - intussen al genoegzaam bekend als ‘Dancing Dimi’ - begon, was de Bredenaar al dagelijks bezig met de jacht op 180's. “Meer dan tien jaar geleden was ik actief in een cafécompetitie”, vertelt Nic. “Ik had de microbe voor darts dan al echt te pakken. Het is gewoon een geweldig spelletje. Tegenwoordig speel ik vooral thuis of met vrienden, maar ik ben nog altijd even gepassioneerd als vroeger.”

Weinig shops

Bij het uitvoeren van z'n hobby stelde Nic vast dat hij niet altijd even makkelijk aan materiaal geraakte. “Het was zo moeilijk om een goede shop te vinden”, zucht hij. “De dichtste verkoper voor ons was gevestigd in Ichtegem. Daarna moesten we al naar Brugge of Damme gaan. We waren soms meer dan een halfuur onderweg om dan vast te stellen dat we niet de gewenste accessoires vonden. Zo groeide stilaan het idee om een eigen winkel te beginnen. Al moesten we daarvoor eerst een geschikt pand vinden.”

Quote Onze klanten kunnen voorlopig bij ons terecht voor verschil­len­de soorten pijltjes en andere accessoi­res. We bieden ook borden aan van de gekende merken Bull’s en Winmau Nic De Wolf

Het zoontje van Nic ging vroeger naar school in Jabbeke en woont tegenwoordig ook in de gemeente. “Onderweg naar Jabbeke reden we geregeld door de Constant Permekelaan”, zegt zijn vader. “Op een bepaald moment zagen we daar een pand op de verdieping boven kledingwinkel Studio Noir vrijstaan. Het leek ons de ideale locatie voor een dartshop. We hebben meteen contact opgenomen met de verhuurder. Korte tijd nadien was de huurovereenkomst al ondertekend.”

Klein begonnen

Nic was vroeger uitbater van de cafetaria in het sportcentrum in Bredene. Tegenwoordig is hij actief in de sector van de auto-onderdelen. Zijn dartshop runt hij in bijberoep, samen met z’n zoon. “We zijn klein begonnen en willen ons aanbod gestaag uitbreiden. Onze klanten kunnen voorlopig bij ons terecht voor verschillende soorten pijltjes en andere accessoires. We bieden ook borden aan van de gekende merken Bull’s en Winmau. Later komen daar wellicht nog enkele merken bij. Ik ben momenteel de nodige contacten aan het leggen in Engeland.”

Zaterdag was de grote opening van Wolf’s Dartshop. Nu al merken de uitbaters het succes van hun geliefde sport. “Onze eerste dag was meteen een groot succes”, aldus vader en zoon. “Beter dan verwacht, eigenlijk. Laat ons hopen dat de verkoop zo blijft verdergaan.” Wolf’s Dartshop is iedere werkdag open van 17 tot 19 uur. Op zaterdag kan je er terecht van 9.30 tot 17 uur. Op zondag doen Nic en Sacha van 10 tot 12 uur open.

