NET OPEN. Ilse (46) en Jean-Philippe (42) openen Italiaans restaurant Tutti: “We willen in de Gault&Millau geraken”

De Israëlische profvoetballer Boris Kleyman (32) zal wellicht niet vervolgd worden voor de vermeende aanranding van een Belgisch tienermeisje in een nachtclub in Athene. De man had een volledig andere versie van de feiten en lijkt nu gelijk te krijgen dankzij camerabeelden en DNA-onderzoek. Al had die bewuste avond wel nog gevolgen voor zijn carrière.