Nederlandse drugskoerier wordt onderschept door douane op E40: 37 maanden cel gevorderd

Oostende Medios opent begin volgend jaar op nieuwe locatie

Medios in Oostende zet zich sinds jaar en dag in voor de minderbedeelden. De organisatie sloot midden september hun lokalen in de Overvloedstraat omdat ze plaats moesten maken voor de uitbreiding van de daklozenopvang. De organisatie krijgt nu een plaats in een loods in de Blauwkasteelstraat.

25 oktober