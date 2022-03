Natuurpunt plant meer dan 3.000 nieuwe bomen aan in het Rode Dopheidereservaat

Het Rode Dopheidereservaat werd opgericht in 1978 en was toen “amper” 2,5 hectare groot. Het is genoemd naar de heidesoort Rode Dopheide, een unieke soort in West-Vlaanderen. Het heidegebied is ook een thuis voor soorten duizendpoten en spinnen die nergens anders in België te vinden zijn. De laatste jaren werd het reservaat fors uitgebreid. Dit jaar groeide het met maar liefst 37 hectare, wat de totale oppervlakte op meer dan 50 hectare brengt.