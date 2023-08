Na 24 jaar houdt restaurant De Notelaar ermee op: “Na corona is er veel veranderd”

Het doek is gevallen voor restaurant De Notelaar langs de Gistelsteenweg in Varsenare. Het pand waarin de zaak van Gerd Neirynck (55) en chef Achiel Van Steenkiste (74) gevestigd was, is verkocht en krijgt een nieuwe bestemming. “We konden nog voortdoen, maar waar zouden we personeel vinden?”