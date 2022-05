Na 15 jaar valt het doek over Rock Zerkegem: "We gaan nog een laatste keer alles geven”

Van lokale naar internationale bands

Het was in 2007 dat de twee Zerkegemse vrienden de handen in elkaar sloegen. “We waren op de terugweg van een avondje stappen in jeugdhuis De Couveuse in Eernegem toen ik aan Pieter-Jan zei dat het hoog tijd werd om ook in ons dorp iets te organiseren. De eerste editie was eigenlijk een veredeld verjaardagsfeestje maar jaar na jaar zijn we gegroeid.” Met de opkomst van de garagerock in 2012 kreeg het festival een enorme boost. Aanvankelijk stonden lokale bands op het podium maar vanaf 2015 werden ook internationale namen toegevoegd aan de affiche. “We zijn vanaf dat moment meer genrespecifiek beginnen programmeren. We gingen heel veel naar shows kijken en de bands die we live heel goed vonden, probeerden we naar Zerkegem te halen”, vult Messelier aan.