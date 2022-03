Moordende bodybuilder verschijnt eerste keer voor assisen, al blijft van z'n brede torso niet veel meer over

Moere/Varsenare/Sint-Amandsberg Moordende bodybuil­der op weg naar assisen: Alexander Dean hangt ook een bijkomende vervolging voor foltering boven het hoofd

Meer dan drie jaar na de vreselijke feiten is Alexander Dean (26) uit Varsenare op weg naar het hof van assisen. De Brugse raadkamer verwees de bodybuilder vrijdagmorgen door naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent voor de moorden op z'n ex-liefje Maïlys Descamps (18) en haar grootouders Gery Cappon (70) en Marie-José Vanleene (65) in Moere en die op fotograaf Jeroen Verstraete (39) in Sint-Amandsberg. Door de gruwel van die laatste feiten komt daar mogelijk nog foltering bij.

13 november