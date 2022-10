Mogelijk tot 500 asielzoekers op weg naar voormalige site van civiele bescherming in Jabbeke, burgemeester reageert furieus: “Ik laat het hier niet bij!”

Kwetsbare gezinnen

Groot was dan ook de verbazing van Casteleyn, toen hij woensdagmorgen rond 10 uur plots telefoon kreeg van Mahdi’s vervangster Nicole De Moor (CD&V). De reden? Het kernkabinet van de federale regering had beslist om 1.176 extra plaatsen voor humanitaire noodopvang te realiseren. Eén van de locaties waar asielzoekers zouden worden ondergebracht, is de voormalige kazerne van de civiele bescherming langs de Stationsstraat in Jabbeke. Die zou gebruikt worden als een open opvangcentrum. “Ik kreeg aan de telefoon te horen dat er kwetsbare gezinnen met kinderen zouden in ondergebracht worden en dat binnen de vier weken”, stelt Casteleyn. “In totaal zou het gaan om minstens 150 asielzoekers en maximaal 500. Volgens de staatssecretaris gaat het om een tijdelijke maatregel, maar dat wil ik eerst nog zien.”

Juridische dienst

De Jabbeekse burgemeester reageert dan ook furieus op de plannen van het kernkabinet. “Toen ik de vraag stelde of die gebouwen wel in orde waren om mensen onder te brengen, kreeg ik te horen dat Volksgezondheid al langs was geweest om de nodige controles uit te voeren. Men is dus achter onze rug om gegaan. Er is nul overleg geweest en bovendien wordt er helemaal geen rekening gehouden met de garanties die dit voorjaar werden gedaan in het dossier rond het gesloten terugkeercentrum. Neen, ik ben echt pissed en laat het hier niet bij. Ik maak me grote zorgen over de organisatie van dit opvangcentrum, aangezien onze gemeente niet voorzien is op de komst van zo’n grote, specifieke doelgroep. Onze juridische dienst gaat dit dan ook grondig uitpluizen. En als het nodig is, trek ik desnoods naar de Raad van State!”