Moeder van slachtoffer geeft doodrijder een knuffel: "Ik lach overdag, maar 's avonds thuis ben ik niet meer vrolijk”

Varsenare/HoogledeEen jonge doodrijder en de moeder van zijn slachtoffer (61) vielen elkaar vanmorgen in de armen, aan de rechtbank in Brugge. De jongeman had even voordien een rijverbod en een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het ongeval. Maar hij las in de rechtszaal een pakkende brief voor aan de nabestaanden. Of hoe een rouwende moeder met een knuffel vergiffenis schonk aan de man die haar dochter doodreed.