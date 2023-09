MIJN DORP. Johan Deseure (49), bezieler van de Jabbeekse G-voetbalploeg: “Aan het Vrijetijdscentrum vind je nog veel groen. Ik kom daar echt tot rust”

Zowat al zijn vrije tijd steekt in de Black Devils UNITED: de G-voetbalploeg die hij vijf jaar geleden met drie lokale clubs oprichtte in Jabbeke. “Een schot in de roos”, noemt Johan Deseure (49) het. Spreken over zijn spelers doet hij vanuit het hart, net zoals wanneer hij het over zijn thuisgemeente heeft. Wij vroegen Johan naar zijn favoriete plekjes en haalden met hem herinneringen boven. “Die nachtelijke brand bij onze buren was toch even schrikken”, zegt hij.