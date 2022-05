Meisje (15) ontsnapt aan de dood bij ongeval met tractor: “Haar fiets is vernield, maar ze raakte nét op tijd uit haar schoen”

Het beeld langs de Gistelsesteenweg in Westkerke (Oudenburg) deed maandagavond het ergste vermoeden. Een tractor met aanhangwagen, volgeladen met hooi, in schaar op de rijbaan. Onder de grote wielen een verbrijzelde fiets. Maar als bij wonder raakte uiteindelijk slechts één iemand lichtgewond: het 15-jarige meisje uit Zerkegem bij Jabbeke.

Het meisje ging maandagavond samen met een vriend nog fitnessen in Gistel. Ze fietsten samen terug naar huis toen het langs de Gistelsesteenweg in Westkerke, ongeveer ter hoogte van de Markt, verkeerd ging. De tractor - uitzonderlijk vervoer - reed in dezelfde richting, maar ging aan het schuiven en belandde in een schaar.

De twee jonge fietsers reden tussen de tractor en de ijzeren balustrade naast de weg. “Ze zag de tractor komen”, vertelt de mama van het meisje. “Haar kameraad kon nog weg, maar zij zat echt gevangen. Uiteindelijk kon ze nog tussen een heel smalle strook van de balustrade wegspringen. Ze zat met haar voet onder het wiel van de vrachtwagen, maar op één of andere manier geraakte ze uit haar schoen.”

Van de fiets blijft nog maar weinig van over. “Ze is aan de dood ontsnapt. We beseffen nog steeds niet volledig hoeveel geluk ze precies heeft gehad”, klinkt het. “Maar als dat een seconde later of eerder was gebeurd, dan… (slikt). We mogen er niet te veel aan denken.”

Het tienermeisje werd met een ziekenwagen naar het ziekenhuis overgebracht. Wellicht houdt ze een gekneusde voet aan het ongeval over. “Ze is toch behoorlijk onder de indruk van wat er gebeurde, niet meer dan logisch”, zegt haar moeder.

Het gezin heeft twee kinderen die geregeld met de fiets op pad zijn. “Maar er is nog heel wat werk aan de winkel om fietsers veilig te kunnen laten rijden”, zegt de mama. “De combinatie van een goede infrastructuur en de weggebruikers die met elkaar rekening houden, is daarbij essentieel. Het fietspad tussen Roksem en Jabbeke is bijvoorbeeld erbarmelijk.”

