Meer dan duizend collega’s en fans nemen afscheid van Miguel Van Damme: “Niemand zal ooit nog je nummer 16 mogen dragen”

Brugge/JabbekeIn en rond de Sint-Blasiuskerk in Jabbeke zijn fans en de voltallige voetbalwereld samengekomen voor de uitvaart van Cercle-doelman Miguel Van Damme (28), die deze week overleed aan leukemie. Buiten de kerk werd een groot scherm geplaatst, waar alles samen naar schatting zo’n 1.500 mensen de plechtigheid volgden. Daar was het muisstil wanneer de woorden van familieleden weerklonken. “Je laatste sms’je zal ik altijd bewaren: ‘Slaapwel, mama. Ik hou van jou’.”

De strijd van Miguel Van Damme ontroerde de voorbije jaren tot ver buiten de sportwereld. Naast grote namen uit de voetbalwereld zijn in Jabbeke dan ook heel wat ‘gewone’ supporters en sympathisanten toegestroomd. Om hen in alle rust afscheid te laten nemen, liet de gemeente Jabbeke de straten in de omgeving van de Sint-Blasiuskerk afsluiten.

Volledig scherm Echtgenote Kyana met dochtertje Camille bij de kist. © Mathias Mariën

In de kerk zelf, die al snel afgeladen vol zat, ook de ploegmaats van Miguel bij Cercle. En ook Vincent Mannaert van Club Brugge en Peter Verbeke van Anderlecht tekenden present, net als Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). “Een eerbetoon aan een topsporter, op en naast het veld”, reageerde die laatste al kort. “Een voorbeeld voor jongeren. Miguel was een gewone, échte topsporter.”

Volledig scherm Rouwenden schrijven een laatste boodschap voor Miguel. © Mathias Mariën

Volledig scherm Een supporter brengt een laatste groet. © Mathias Mariën

Het afscheid van de topsporter werd ingezet door Phil Collins, met ‘You’ll be in my heart’, gevolgd door Frank Vanderlinden van De Mens, met de woorden ‘Het is allemaal zo erg niet’. Buiten vloeiden de eerste tranen.

Volledig scherm Het bidprentje van Miguel. © Mathias Mariën

“We kunnen zijn dood zo moeilijk begrijpen, laat staan aanvaarden”, sprak de priester. “Maar we zijn dankbaar voor de mooie momenten.” Maar het zijn de woorden van echtgenote Kyana, die dochtertje Camille meebracht, die door merg en been gingen.

Volledig scherm De volle Sint-Blasiuskerk in Jabbeke. © Mathias Mariën

“Ik weet niet waar ik moet beginnen”, vertelde Kyana. “We leerden elkaar kennen in 2014. Meteen werd duidelijk dat je een hart van goud had. Naargelang de tijd verstreek, werd het alleen maar mooier. Alles klopte. We vulden elkaar aan zoals niemand anders dat deed. Na een jaar besloten we om een appartementje te huren in Oostkamp. Een jaar later kochten we al een huis. Jammer genoeg bleven we niet op onze roze wolk zitten. Er kwam een heel zwarte wolk. Op 22 juni 2016 kwam het verdicht: kanker, leukemie.”

Quote Je hebt zolang gevochten, maar je was op Kyana, echtgenote van Miguel

“We raapten al onze moed bijeen en vochten zes jaar samen. In 2018 werden we man en vrouw. Opnieuw kregen we enkele tegenslagen te verwerken. Maar op 21 mei 2021 werd onze droom werkelijkheid: we werden trotse mama en papa van Camille. Je hebt zolang gevochten, maar je was op. Ik ben supertrots op hoe we alles hebben doorstaan. Ik kon je enkel steunen. Ik beloof je goed voor Camille te zorgen. Rust nu maar zacht, schatje. Ik zie je graag.”

Volledig scherm Familieleden hebben enkel mooie woorden voor Miguel. © Benny Proot

Ook de tante van Miguel las een brief voor, in naam van zijn mama. “Onze feestjes zullen nooit meer hetzelfde zijn. Bowling, golfen aan zee,... Altijd was jij de winnaar. Je was altijd optimistisch, een bijzondere jongen voor mij. Je hebt op iedereen een serieuze indruk nagelaten. Vanaf nu geen sms’jes meer. Wat zal ik dat missen. Je laatste sms’je zal ik altijd bewaren: ‘Slaapwel, mama. Ik hou van jou’. Waarom? Waarom, toch? Ik hou van jou. Kusje, mama.”

Volledig scherm Supporters rouwen aan de kerk. © Mathias Mariën

Leve Miguel

Eric Goens, die de docu ‘Miguel’ maakte, haalde herinneringen aan die periode op. “Ik durfde soms niet meer vragen hoe het was. Dan zei ik: ‘Het gaat precies niet goed met Cercle? En dan volgden enkele sneren heen en weer. Voetbalhumor...”

Volledig scherm Documaker Eric Goens bij het verlaten van de kerk. © Mathias Mariën

“Ik weet dat ze bij de Vereniging graag afsluiten met ‘Leve Cercle’”, besloot Goens. “Ik zou willen afsluiten met ‘Leve Miguel’. Want als wij allemaal half zoveel zouden genieten van het leven, dan zouden we nog minder genoten hebben dan Miguel.”

Waarop opnieuw een erg emotioneel moment volgde bij het tonen van enkele beelden uit de docu van Goens.

Volledig scherm De spelersploeg van Cercle in de kerk. © Mathias Mariën

“Je was een leutemaker, altijd positief”, beschreef Charles Vanhoutte van Cercle in tranen zijn ploeggenoot. “En als speler eentje die je liever in je ploeg had, dan bij de tegenstander. Dat lachske... Ik word er altijd vrolijk van als ik er aan denk. Je hebt me meteen onder je vleugels genomen toen ik als jongere in de ploeg kwam... Niemand zal ooit je nummer 16 nog mogen dragen.”

Volledig scherm Boezemvriend Thibaut Van Acker (r.) komt aan bij de kerk. © Mathias Mariën

Boezemvriend Thibaut Van Acker sprak over de wereldmatch van Miguel tegen Antwerp. En over zijn vrijgezellenavond. “Al onze herinneringen zal ik blijven koesteren. Ik lees nu deze brief, die ik geschreven heb met een lach en een traan. Ik beloof je dat ik er zal zijn voor Kyana, Camille en je familie, broere.”

Volledig scherm Julie Vermeersch (14) en Stien Hanseeuw (13). © Arne Hanseeuw

Buiten aan het grote scherm kwam het allemaal even hard binnen bij de fans. “Wij gaan al ons hele leven naar Cercle en Miguel was altijd al één van onze favoriete spelers”, zeggen Julie Vermeersch (14) en Stien Hanseeuw (13). “Het is ook heel moedig hoe hij gestreden heeft. Donderdag zijn we ook al het rouwregister gaan tekenen in het Jan Breydelstadion. We wonen zelf ook in Jabbeke en wilden hier echt zijn om afscheid te nemen.”

Volledig scherm De kist wordt naar buiten gebracht. © Mathias Mariën

En dat afscheid kwam er ook. Op de tonen van ‘Papa’ van Stef Bos schoven de meer dan duizend mensen buiten aan om binnen een laatste groet te brengen. Op de kist zelf konden rouwenden een laatste boodschap neerschrijven. Daarna werd deze onder luid applaus naar buiten gedragen.

Volledig scherm Op de tonen van 'Papa' van Stef Bos schuiven mensen aan om Miguel een laatste groet te brengen. © Mathias Mariën

Volledig scherm Op de tonen van 'Papa' van Stef Bos schuiven mensen aan om Miguel een laatste groet te brengen. © Arne Hanseeuw

Volledig scherm Tijdens de offerande weerklinkt 'Afscheid nemen bestaat niet'. © Mathias Mariën

Volledig scherm De kist wordt binnengedragen. © Mathias Mariën

Volledig scherm Vlaams minister Ben Weyts. © Mathias Mariën

Volledig scherm Kristof D’Haene, kapitein van KV Kortrijk, komt aan. © Mathias Mariën

Volledig scherm Wesley Vanbelle en Faris Haroun, twee goeie vrienden, komen aan. © Mathias Mariën

Volledig scherm De Cercle-supporters nemen vandaag afscheid van hun geliefde doelman. © Mathias Mariën

Volledig scherm Cercle-supporters, getooid in de groenzwarte kleuren. © Mathias Mariën

Volledig scherm De uitvaart is buiten op groot scherm te volgen. © Mathias Mariën

Volledig scherm © Mathias Mariën

