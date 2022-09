Matika opent de deuren tijdens Dag van de Landbouw

Tijdens de Dag van de Landbouw ontdek je de verschillende fasen van de aardbeiteelt. De stellingteelt is in volle productie en de serre staat in bloei. Gidsen vertellen je meer over hoe de aardbeiplanten opgekweekt worden. Voor de kleinsten is er dan weer een springkasteel en er is een gezellige bar met pannenkoeken. Iedereen is welkom op zondag 18 september tussen 10 en 18 uur aan Zomerweg 18 in Jabbeke.