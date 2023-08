Mathijs en Siemen organiseren eerste dartstoernooi in Snellegem: "Dit speelde al een tijdje in ons hoofd”

Werken aan tramsporen en brug Vandamme­sluis in Zeebrugge

Van maandag 4 september tot en met vrijdag 15 september voert aannemer Tibergyn uit Gullegem, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), aanpassingen uit aan de oversteekplaatsen naar de nieuwe haltes van de kusttram in de Kustlaan, Wandelaarstraat en Sint-Donaaskerkstraat in Zeebrugge.