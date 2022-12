Man (83) sterft bij woningbrand in Snellegem: “Hij probeerde waarschijnlijk nog buiten te geraken”

SnellegemIn de Gistelsteenweg in Snellegem is donderdagmorgen een 83-jarige man overleden bij een woningbrand. Het gaat om de bewoner van het huis. “Hij was vermoedelijk niet zo mobiel meer”, klinkt het bij de brandweer.

De hulpdiensten werden even voor 7.30 uur naar de Jabbeekse deelgemeente geroepen, nadat een fietser het brandalarm in een woning had horen afgaan en rook vanonder de rolluiken zag komen. Bij hun aankomst stelde de brandweer inderdaad rookontwikkeling vast in het huis. Van vlammen was echter geen sprake meer. Wellicht doofde het vuur vanzelf, omdat de ramen intact bleven en er bijgevolg niet voldoende toevoer van zuurstof was.

Op de grond

Bij een rondgang in de woning troffen de brandweerlieden op de grond in de woonkamer het levenloze lichaam van de bewoner aan. Voor de 83-jarige man kon geen hulp meer baten. “Volgens de eerste vaststellingen van de brandweer sloeg het vuur van de open haard wellicht over naar kussens van een zetel die in de buurt stond”, reageert burgemeester Frank Casteleyn (CD&V). “De alleenstaande bewoner raakte bevangen door de rook. Hij is helaas ter plaatse overleden.”

Quote De man was niet zo mobiel meer. In de woning troffen we onder meer een rollator aan Brandweerkapitein Hans Vanhove

Licht aan

De brandweerlieden hadden de situatie snel onder controle en moesten de woning vooral ventileren. De hulpdiensten vermoeden dat de brand al in de loop van de nacht ontstond. “Het licht in de slaapkamer van de bewoner brandde nog”, vertelde brandweerkapitein Hans Vanhove ter plaatse. “We vermoeden dan ook dat hij gewekt is door z'n brandalarm, maar niet meer op tijd buiten geraakte. De man was immers niet zo mobiel meer. In de woning troffen we onder meer een rollator aan.”

Buren verklaarden na de brand niet veel contact te hebben met de bejaarde man. “Ook ik ken het slachtoffer niet”, zegt de burgemeester. “Hij leefde naar verluidt wat teruggetrokken.” Het Brugse parket besliste na de brand een deskundige ter plaatse te sturen om de precieze oorzaak te onderzoeken. Die bevestigde in de loop van de namiddag dat er geen kwaad opzet in het spel was. “Een kachel was de boosdoener”, meldt het parket. Tijdens de interventie van de hulpdiensten werd de Gistelsteenweg plaatselijk afgesloten. De lokale politie Kouter leidde het verkeer in goede banen.

Volledig scherm De hulpdiensten troffen in de woning het levenloze lichaam aan van de bewoner. © Jan Van Maele

