“Mama was alles kwijt. Iemand moest voor haar zorgen”: Wilcot (26) stopte met studeren door het gesjoemel van zijn bankdirecteur

"Bankdirec­teur met €800.000 erfenis naar bordelen"

29 november De raadkamer in Brugge beslist morgen of Yves Boelens, ex-kantoorhouder van BNP Paribas Fortis in Oudenburg, naar de strafrechtbank moet. Hij lichtte enkele klanten op voor 3 miljoen euro. Het geld verbraste hij onder meer in bordelen. "Ik alleen al ben 800.000 euro kwijt", getuigt een weduwe.