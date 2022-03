Lien (46) gaat aan de slag in eerste Zorgcentrum voor Seksueel Geweld: “Wat we weten, is nog maar topje van de ijsberg”

Het Zorgcentrum na Seksueel Geweld West-Vlaanderen werd dinsdagmorgen officieel geopend . Eén van de forensische verpleegkundigen die er aan de slag gaan, is Lien Lesage (46) uit Jabbeke. “We blijven zo laagdrempelig mogelijk. Zo willen we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen”, zegt ze.

En of ze er zin in heeft. Lien Lesage (46) uit Jabbeke werd in iets meer dan een maand tijd opgeleid tot forensisch verpleegkundige. En nu gaat ze aan de slag in het allereerste Zorgcentrum na Seksueel Geweld in onze provincie. “We zullen daar in de eerste plaats een luisterend oor bieden”, zegt ze. “Maar mensen kunnen op de site net zo goed door de politie verhoord worden als ze dat zelf willen.”

Korte wachttijden

De site ligt vlakbij het AZ Delta in Rumbeke. Voorlopig zit het Zorgcentrum nog in een modulaire bouw, maar binnenkort komt er een nieuwbouw vlak naast de spoedgevallendienst. Deze zal permanent bemand worden, zodat slachtoffers zich gelijk wanneer kunnen melden. “Enkel ’s nachts zullen we met een wachtdienst werken. Maar langer dan een half uur zullen mensen nooit moeten wachten”, zegt Lien.

Volledig scherm West-Vlaams zorgcentrum voor slachtoffers van seksueel geweld. © Maxime Petit

Quote Ik heb gezien wat seksueel geweld met mensen kan doen. Zeker wanneer ze niet meteen geholpen worden Lien Lesage

Lien werkt al jarenlang als spoedverpleegkundige en heeft ook ervaring als psychiatrisch verpleegkundige. “Vooral in die laatste hoedanigheid heb ik gezien wat seksueel geweld met mensen kan doen”, zegt ze. “Daardoor besef ik maar al te goed wat er allemaal kan fout gaan als mensen niet meteen geholpen worden. En dat is net het tegenovergestelde van wat er in het centrum zal gebeuren. Of ik schrik heb voor de verhalen die ik allemaal zal horen? Misschien een beetje. Maar ik denk toch vooral aan het feit dat ik mensen écht zal kunnen helpen. Het is de bedoeling dat iedereen die buiten stapt het gevoel heeft dat ze geholpen worden.”

Topje van de ijsberg

Niet evident. Want iedereen die binnen zal stappen, zal dan met een trauma doen. Alle mogelijke slachtoffers van seksueel geweld kunnen zich namelijk melden. Zij zullen door Lien en haar collega’s ontvangen worden. Alles gebeurt anoniem en gratis. “Het is belangrijk om dat te benadrukken”, zegt Lien. “In Antwerpen heeft een gelijkaardig centrum drie tot vier aanvragen per dag. De vraag is dus eigenlijk groter dan het aanbod. Het toont aan dat op vlak van seksueel geweld enkel het topje van de ijsberg bekend is. Net daarom willen wij het zo laagdrempelig mogelijk houden.”

Quote Zo’n 60 procent van de zedenfei­ten gebeurt door een gekende dader. Lien Lesage

Slachtoffers die zich zelf komen aandienen, zijn dan ook niet verplicht om klacht bij de politie in te dienen. En enkel wanneer zij dat zelf willen gebeurt er ook een sporenonderzoek. “Wij gaan niemand overtuigen die echt geen klacht wil indienen”, zegt Lien. “Vaak spelen er bij slachtoffers heel wat zaken mee. Verkrachting in een parkje door een onbekende. Het gebeurt, maar toch eerder uitzonderlijk. Zo’n 60 procent van de zedenfeiten gebeurt door een gekende dader.”

Tijdens haar opleiding kreeg Lien les van experts op allerlei vlakken. Ze voelt zich dan ook helemaal klaar voor haar nieuwe job. “We hebben een geweldig team. Met mensen uit alle takken van de sector. Verschillende leeftijden ook, en dat maakt het heel interessant. En ik kan het niet genoeg benadrukken: de slachtoffers houden hier de touwtjes stevig in handen. Hier zal niets gebeuren dat zij niet willen.”

Volledig scherm West-Vlaams zorgcentrum voor slachtoffers van seksueel geweld. © Maxime Petit

Volledig scherm West-Vlaams zorgcentrum voor slachtoffers van seksueel geweld. © Maxime Petit