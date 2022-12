LEVENSVERHAAL. Adrien Devriendt (86), oprichter van bekendste recreatiedomein in West-Vlaanderen: “Hij was voorbestemd om boer te worden”

JabbekeAdrien Devriendt (86), atleet, waterskiër en oprichter van Klein Strand in Jabbeke, is overleden. Wat ooit een boerderij was, groeide uit tot een succesvol recreatiedomein. Adrien was een streng, maar rechtvaardig figuur die unieke prestaties geleverd heeft. Hij was ook de eerste persoon die op skilatten het Kanaal overgestoken heeft.