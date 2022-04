Leerlingen van De Klimtoren scharen zich bij beste Belgische klassen in ICT-wedstrijd

Whizzkids is een wedstrijd rond informatica voor leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar van het gewoon of buitengewoon lager onderwijs in België. Ook de Mondriaanklas van VBS De Klimtoren in Jabbeke nam dit schooljaar deel. Mét resultaat, want ze stootten zelfs door naar de halve finale. “Na drie vragenrondes zaten we bij de 40 beste klassen van het vierde leerjaar, waardoor we online mochten deelnemen aan de halve finale”, zegt leerkracht Annick Verhulst. “Jammer genoeg raakten we niet tot in de finale. Toch zijn we erg trots dat we op plaats 36 eindigden van de 428 deelnemende klassen.” Dinsdag kwam de organisatie van Whizzkids langs in de Mondriaanklas om hen te feliciteren met hun mooie resultaat. De leerlingen kregen een diploma en prijzenpakket overhandigd.