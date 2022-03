Leerlingen van De Klimtoren maken "Rugzakjes vol dromen" voor Oekraïense kinderen

“Rugzak vol Dromen” is een initiatief van de Antwerpse kinderpsychologie Wendy de Pree. De actie werd voor het eerst georganiseerd door de vluchtelingencrisis na de oorlog in Syrië in 2015. Nu ook duizenden kinderen moeten vluchten uit Oekraïne, besloot de Pree haar actie nieuw leven in te blazen. In het noorden van West-Vlaanderen zamelt Inge Vanthuyne (45) uit Oostende rugzakken in. Bedoeling is dat ouders samen met hun kinderen rugzakjes vullen met knuffels, kleurboeken en ander speelgoed en overmaken aan de Oostendse vrouw.