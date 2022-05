Lagereschoolkinderen behalen diploma aan Junior Techniekacademie

De diploma’s werden uitgereikt door de schepen van Jeugd, Claudia Coudeville, waarna er nog een kleine receptie was voor de kinderen, ouders en coaches. De Techniekacademie wordt in het voorjaar en het najaar ingericht in samenwerking met Hogeschool Vives om lagereschoolkinderen kennis te laten maken met de wereld van STEM en techniek. Tijdens de workshops maken ze verschillende technische werkjes met kennis van elektriciteit, mechanica en dergelijke. In het najaar wordt een lessenreeks ingericht voor leerlingen in het 5de en 6de leerjaar en in het voorjaar voor leerlingen in het 3e en 4e leerjaar.