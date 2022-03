Kunstenaars gezocht voor Poëzie in de Tuin

De deadline voor de inzending van gedichten voor Poëzie in de Tuin is al even voorbij. De gemeente doet nu echter een oproep naar kunstenaars uit alle disciplines om deel te nemen aan het evenement. Zij krijgen de kans om op de weide hun stiel uit te voeren en hun kunstwerken tentoon te stellen, eventueel onder de bescherming van een tent. “De enige voorwaarde om deel te nemen is dat je uit Groot-Jabbeke afkomstig bent of in Groot-Jabbeke woont”, klinkt het. Inschrijvingen kunnen tot en met 30 april per mail doorgestuurd worden naar het adres gemeentehuis@jabbeke.be.