Klein Strand Jabbeke organiseert eigen Oktoberfest

Izegem/Brugge/Moorslede Een verdachte in onderzoek naar drugslabo vrijgela­ten, vijf anderen blijven in cel

Een van de verdachten in het onderzoek naar een synthetisch drugslab in Izegem werd vrijdagmorgen vrijgelaten. Vijf anderen blijven een maand langer in de cel. De zes verschenen samen voor de raadkamer in Brugge. Volgens het gerecht speelden ze allemaal een rol in de grootschalige organisatie.

16 september