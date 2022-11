Kerstmarkt ten voordele van voetbalfederatie voor spelers met amputatie

De hobbykerstmarkt gaat op zaterdag en zondag door in zaal De Schelpe in Snellegem, telkens van 13 tot 18 uur . De bezoekers kunnen er de kerstsfeer opsnuiven en genieten van de aanwezige drank- en eetkraampjes. Initiatiefnemer is Arne Depree, de zoon van schepen Geert Depree (CD&V), die in 2015 een arm verloor door kanker en sindsdien vaste doelman is van de Red Flamingo’s. Zijn vader is overigens bondscoach van het nationale team voor spelers met een amputatie. De opbrengst van de kerstmarkt gaat dan ook naar Amp Football Belgium vzw. Meer info via depree.arne@hotmail.be.