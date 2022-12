Joyce (29) laat horeca achter zich en start eigen decoratiewinkel: "Bloemen vormen het centrale thema”

Jabbeke/De HaanVier jaar lang baatte Joyce Claeys (29) bistro Roots uit in De Haan, maar de stress van de horeca eiste z’n tol. De Jabbeekse besliste een carrièreswitch te maken en opende vorige week de deuren van haar eigen decoratiewinkel The Joys of Life in het centrum van haar thuisgemeente. “Alles komt voort uit mijn passie voor bloemen”, vertelt ze.

“De appel valt niet ver van de boom”, is een huizenhoog cliché, maar één dat zonder twijfel past bij Joyce Claeys (29) uit Jabbeke. Zeker als het gaat over haar passie voor bloemen. “Mijn moeder Anja is floriste van opleiding”, vertelt Joyce. “Het is haar grote passie en die heeft ze enkele jaren ook doorgegeven aan mij. Bloemen vormen de rode draad in ons leven en ons huis. Het is altijd al onze droom geweest om daar iets mee te doen.”

Polyvalente ruimte

Aanvankelijk koos Joyce nochtans voor een heel andere branche. Ze stond immers vier jaar lang aan het roer van bistro Roots in De Haan. “Door een samenloop van omstandigheden ben ik gestopt met mijn horecazaak”, vertelt de Jabbeekse vrouw. “Laat ons zeggen dat de horeca een gans ander leven is, met z’n eigen tempo. De stress was er voor mij wat teveel aan. Ik vond het tijd voor een carrièreswitch.”

Plots kwam de grote passie en bijhorende droom van Joyce opnieuw naar boven: een eigen winkel, waarin bloemen centraal staan. “Aanvankelijk wilden we een grote polyvalente ruimte verhuren”, vertelt ze. “Zo’n locatie bleek echter heel moeilijk te vinden. Uiteindelijk zijn we op een mooi pand in de Dorpsstraat in Jabbeke gevallen. Het idee van een polyvalente ruimte konden we daar, zij het minder uitgesproken, realiseren. Achteraan de zaak beschikken we over een gedeelte, dat we verhuren voor vergaderingen of workshops. Het voorste gedeelte richtten we in als decoratiewinkel.”

Volledig scherm Bloemen vormen het centrale thema van The Joys of Life. © Benny Proot

Droogbloemen

The Joys of Life opende vorige week de deuren. Je kan er terecht voor allerhande spulletjes om je woning gezellig in te richten. “Van servies tot wanddecoratie of geurkaarsen”, zegt de uitbaatster. “Alles wat we verkopen heeft wel iets te maken met bloemen. Zo hebben onze serviezen bloemenmotieven en hebben onze kaarsen florale geuren. Uiteraard verkopen we ook bloemen. Wel geen verse, want die kosten veel geld en zijn na een week al rijp voor de vuilnisbak. We kozen ervoor om droog- en zijdebloemen aan te bieden. Mensen kunnen bij ons vragen om een eigen boeket of bloemstukje samen te stellen. Een ideaal cadeau voor de feestdagen!”

Joys of Life is open van woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 17.30 uur. Meer info over de winkel vind je op de website of Instagrampagina.

Volledig scherm The Joys of Life is gelegen in de Jabbeekse Dorpsstraat. © Benny Proot

