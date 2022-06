Jannes (30) en zijn ouders op zoek naar reisbuddy: “Op reis heb je als koppel ook even tijd voor elkaar nodig”

VarsenareZes jaar nadat hij levensgevaarlijk gewond raakte bij een verkeersongeval gaat Jannes Bousson (30) uit Varsenare opnieuw met zijn ouders op reis. Niet evident, want hij heeft sindsdien permanent verzorging nodig. Om in Frankrijk toch ook wat tijd voor hun tweetjes te hebben, gaan zijn ouders nu op zoek naar een reisbuddy. “Maar het is niet de bedoeling om die de ganse reis voor Jannes te laten zorgen”, klinkt het.

Yannick Bousson (60) en zijn vrouw Marleen Liefhooghe (59) uit Varsenare gaan deze zomer voor het tweede jaar op rij met hun mobilhome op reis. Ze willen drie weken door Frankrijk reizen. En dat samen met hun zoon Jannes. Geen evidentie, want de jongeman heeft heel wat verzorging nodig. Hij zit in een rolstoel en praat en wandelt zeer moeilijk. Het gezin kijkt er al heel hard naar uit, maar ze zijn wel nog op zoek naar een vierde reisgezel. “Een reisbuddy voor Jannes. Zodat wij er ook eens met ons twee op uit kunnen trekken”, zeggen Yannick en Marleen. “Op reis is het toch belangrijk om ook als koppel wat tijd voor elkaar te maken. En dat kan alleen als er op dat moment iemand voor Jannes kan zorgen.”

Even terug naar het ongeval: Op 15 maart 2016 stond het leven van het hele gezin plots op z’n kop. Jannes reed ’s avonds terug naar huis en merkte daarbij wegenwerken te laat op. Hij knalde op een graafmachine en belandde in coma. Het duurde zes maanden voor hij weer ontwaakte. “Het zag er heel slecht uit”, zegt papa Yannick. “Even werd er zelfs gedacht om de stekker uit te trekken. We waren euforisch toen hij weer wakker werd.”

Ernstig hersenletsel

Maar die euforie maakte ook weer snel plaats voor de harde realiteit. Jannes - op dat moment 24 jaar - liep een ernstig hersenletsel op. Onder andere praten en stappen gingen niet meer. Wat volgde was een jarenlange revalidatie. Eentje die eigenlijk nog steeds bezig is. “Jannes is echt al heel goed vooruit gegaan”, zegt Marleen. “Het klinkt misschien vreemd, maar wij weten van waar hij is gekomen. Hij doet het fantastisch en daar zijn wij ook heel erg trots op.”

Jannes vorige zomer aan het schaken met zijn buddy Daan. Maar die kan dit jaar helaas niet mee.

En net omdat Jannes het zo goed doet, gingen Yannick en Marleen vorig jaar plots weer aan reizen denken. Iets wat ze na het ongeval vijf jaar lang niet gedaan hebben. “Voor Jannes’ ongeval gingen wij graag op reis, heel graag zelfs”, aldus Yannick. “Maar dat behoorde niet meer tot de mogelijkheden. Onze leefwereld was lang beperkt tot ons huis. Maar toen we merkten dat Jannes vooruitgang boekte zijn we beginnen denken. En een mobilhome gaan zoeken (lacht).”

Quote Het moet een win-win-win-situatie zijn. Ook de buddy zelf krijgt op reis heel wat vrijheid natuurlijk. Yannick Bousson, Vader van Jannes

Ondertussen staat een aangepaste mobilhome op de oprit in Varsenare. De gangen zijn breed genoeg voor Jannes zijn rolstoel en in de koffer past zijn speciale fiets. Vorige zomer trokken ze naar Spanje. Yannick, Marleen, Jannes en… een reisbuddy. Die nam het gezin mee om Yannick en Marleen ook wat te laten genieten. “Als koppel wil je op reis ook wat tijd met elkaar spenderen. Eens gaan wandelen, gaan eten of gaan winkelen”, zegt Yannick. “Tijdens het jaar krijgen we wel veel hulp van familie en vrienden. Maar op reis moet je als koppel ook je momenten nemen en die tijd stelen om van elkaar te genieten.”

Jannes op een boot met buddy Daan vorige zomer. Dit jaar kan Daan helaas niet meer mee.

En op die momenten staat de reisbuddy klaar om de verzorging van Jannes op zich te nemen. Alleen kan de buddy van vorige zomer dit jaar niet mee. En dus moet het gezin op zoek naar een nieuwe buddy. “We willen eigenlijk gewoon dat er een klik met Jannes is. En dat merk je eigenlijk heel erg snel”, zeggen ze. “De buddy zou ons kunnen bijstaan bij de dagelijkse taakjes: hem wassen en naar het toilet helpen bijvoorbeeld. Maar ze kunnen ook samen gaan wandelen of gaan fietsen.”

Interessante vakantiejob

Het gezin benadrukt wel dat de reisbuddy niet alleen maar voor Jannes zou moeten zorgen. Die zou namelijk ook heel wat vrije tijd krijgen om zelf op stap te gaan. “Het moet een win-win-win-situatie zijn”, zegt Yannick. “We gaan Jannes niet aan de buddy geven en elke dag onze zin gaan doen. Het is de bedoeling dat de buddy zelf ook een reisgevoel heeft, maar achteraf ook een heel unieke ervaring heeft mogen beleven. Noem het gerust een interessante vakantiejob.”

Yannick en Marleen hopen om een jonge reisbuddy te vinden. Idealiter iemand met een achtergrond in de zorg. Maar of dat een man of vrouw is, maakt niet uit. Al krijgt Jannes toch de lachers op zijn hand als hij op die vraag antwoordt: “Een meisje.”

Kandidaten kunnen een mailtje sturen naar yannick.bousson@hotmail.com.