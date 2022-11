Jabbeke verbiedt dan toch komst asielzoekers wegens mogelijk PFAS-risico: geen achterpoortje volgens burgemeester

JabbekeDe Jabbeekse burgemeester Frank Casteleyn (CD&V) heeft dan toch een verbod uitgevaardigd tegen de komst van asielzoekers in de vroegere gebouwen van de civiele bescherming. Naar eigen zeggen gaat het niet om een achterpoortje om de komst van het centrum te verhinderen, maar vindt hij dat de veiligheid van de gezinnen voorlopig niet voldoende gegarandeerd wordt. “Ik wil het niet op m’n geweten hebben dat spelende kinderen in aanraking komen met PFAS”, stelt Casteleyn.

Het dossier rond de mogelijke komst van asielzoekers naar de voormalige gebouwen van de civiele bescherming in Jabbeke krijgt meer en meer de allures van een Vlaamse soap. De beslissing van het kernkabinet, om 150 à 500 mensen uit kwetsbare gezinnen onder te brengen op de site langs de Stationsstraat, dateert intussen van eind oktober. Burgemeester Frank Casteleyn (CD&V) kwam uit de lucht gevallen en reageerde aanvankelijk dan ook furieus. “Dat het een tijdelijke maatregel is? Mijn schoonmoeder zou ook even bij ons komen wonen. We zijn intussen tien jaar verder”, foeterde hij.

Anderhalve dag later was de toon van de burgervader al iets gemilderd. “We gaan eerst rond tafel zitten", klonk het toen. Er vonden de voorbije weken effectief gesprekken plaats met staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) en haar kabinet. Alles leek constructief te verlopen, maar echte garanties voor Jabbeke kwamen er tot op vandaag nog niet uit de bus. “Ik vraag al een maand lang om de veiligheid van de site te laten onderzoeken”, zucht Casteleyn. “Ik krijg echter niets op papier. Dat kan niet blijven duren.”

Quote Als zij buiten spelen en in aanraking komen met PFAS: wie zal dan de schuld krijgen, denk je? Neen, ik wil eerst dat alle twijfel op dat vlak weggenomen is Burgemeester Frank Casteleyn (CD&V)

Spelende kinderen

De Jabbeekse burgervader voegde meteen de daad bij het woord. Sinds maandagmorgen is een verbod van kracht op het onderbrengen van asielzoekers op de vroegere site van de civiele bescherming. “Ik beroep mij op artikel 135 van de nieuwe gemeentewet”, zegt hij. “Mijn voorganger Daniël Vanhessche riep eerder al datzelfde artikel in om de snelwegparking tijdelijk te sluiten. Ik vind het, in het kader van de openbare veiligheid, niet verantwoord om mensen onder te brengen in de gebouwen langs de Stationsstraat. De site is één van de zovele die moet onderzocht worden op de aanwezigheid van PFAS. De civiele en brandweer hielden daar vroeger immers oefeningen met schuim. Resultaten van zo’n onderzoek heb ik echter nog niet gezien.”

Casteleyn denkt naar eigen zeggen in eerste instantie aan de kinderen die naar zijn gemeente zouden komen. “Als zij buiten spelen en in aanraking komen met PFAS: wie zal dan de schuld krijgen, denk je? Neen, ik wil eerst dat alle twijfel op dat vlak weggenomen is. Pas daarna zal ik mijn verbod weer intrekken. Of dit niet gewoon een achterpoortje is om de komst van het centrum te verhinderen? Neen. We hebben na de beslissing van het kernkabinet meteen aangegeven dat er volgens Volksgezondheid een vermoeden was van de aanwezigheid van PFAS en dit moest onderzocht worden. Het blijft echter wachten op nieuws.”

Personeel?

Een datum voor de eventuele komst van asielzoekers werd nog niet meegedeeld aan de gemeente. “Vrijdag hadden we opnieuw een vergadering, maar daarop was nog niets concreet”, stelt de burgemeester. “Wij zijn vragende partij om een coördinator te voorzien tussen het centrum en onze gemeente. Om alles op elkaar te kunnen afstemmen. Ze hebben echter nog geen voldoende personeel voorhanden om voor de asielzoekers te zorgen. Bovendien kregen we ook nog steeds geen garanties op papier dat we de site nadien met de gemeente zouden kunnen aankopen. Er is helemaal nog niets in orde.”

