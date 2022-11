Jabbeke beschikt voortaan over een mobiel AED-toestel

De bestaande AED-kast aan het gemeentehuis in Jabbeke was recent aan vernieuwing toe. Het schepencollege besliste dan ook om de hele installatie te laten vervangen. Het toestel zelf functioneerde echter nog perfect, waardoor het ingeschakeld werd als mobiele defibrillator. “Het AED-toestel staat op een statief in de inkom van de dienst Gemeentewerken”, zegt burgemeester Frank Casteleyn (CD&V). “Het kan aangevraagd worden voor gebruik bij feesten en andere evenementen.”

Op verschillende plaatsen in Jabbeke hangen al vaste AED-toestellen. Dat is naast het gemeentehuis in de Dorpsstraat ook het geval bij het Vrijetijdscentrum, het Bogaertstadion, zaal De Schelpe in Snellegem, zaal Swaenenburg in Stalhille, het gemeentehuis in Varsenare, de kinderopvang in Zerkegem, het parochiaal centrum in Varsenare en de voetbalterreinen in Varsenare.