Jaar cel voor dieven die schaamtelijk misbruik maakten van goedheid van slachtoffers

Oudenburg Oudenburg plaatst 33 bladkorven verspreid over de stad

Met de herfst in het land heeft het Oudenburgse stadsbestuur opnieuw heel wat bladkorven geplaatst. “Op maar liefst 33 plaatsen, verspreid over de gehele stad, werden bladkorven geplaatst om bladeren die van de bomen vallen te verzamelen. Alle inwoners mogen bladeren van op het publiek domein in de korven werpen, eigen tuinafval of zwerfafval is verboden”, aldus burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

10:42