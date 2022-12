Isam (30) opent groente- en fruitwinkel in voormalige slagerij: “Ik zit al van kleins af aan in de branche”

De 30-jarige Isam Achour had bijna vier jaar lang een groente- en fruitwinkel in Torhout. “Ik had daar echter geen parking bij de zaak”, vertelt hij. “Dat vormde een probleem, want ik had al langer plannen om uit te breiden.” Toen slagerij Sanders in Varsenare ermee ophield, twijfelde Isam geen moment. Hij besliste het pand langs de Gistelsteenweg aan te kopen. “Een ideale plaats”, noemt hij het zelf.