Inbrekers stelen juwelen uit woning

Gistel Leer over leven in de gevangenis tijdens het project gesloten deuren

Op 7 en 15 december kan je meer leren over het leven in de gevangenis met het project gesloten deuren. Het is een samenwerking tussen de cultuurdienst en de bibliotheek. Op 7 december komt Johnny Crampe naar Gistel en op 15 december is er een lezing van Hans Claus in de bibliotheek.

12:00