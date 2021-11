Hulpverleenster Eva (49) na dood van meer dan 20 transmigranten voor kust van Calais: “Die mensen zijn de wanhoop nabij. Dat kunnen wij niet begrijpen”

Jabbeke“Meer dan 20 doden? Ik ben er sprakeloos van.” Verpleegster Eva Waes (49) uit Varsenare is net terug van het tentenkamp in Duinkerke als ze te horen krijgt dat voor de kust van Calais een grote groep transmigranten is verdronken. De hulpverleenster ziet wekelijks de wanhoop in de ogen van de vluchtelingen, die nog elke maand in aantal toenemen. “Engeland is niet hun droombestemming, maar wel hun laatste strohalm”, vertelt ze.