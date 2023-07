Hinder door vernieuwen van rijwegdeksels

Bekende Vlamingen schitteren bij zonsonder­gang in foto-expo ‘Midzomer­nach­ten’: “De expo is tegelijker­tijd heel universeel én heel persoon­lijk”

Bekende Vlamingen bij zonsondergang. Dat is het uitgangspunt van de foto-expo ‘Midzomernachten’. Tot en met 12 september kan je in de Nieuwe Gaanderijen in Oostende 27 bekende koppen ontdekken, die een hele zomer lang getuigen over hun liefde voor de zee, voor de kust en voor Oostende in het bijzonder. Fotograaf Kris Van Exel portretteerde hen bij ondergaande zon op het strand van Oostende. “Bij een diner met zeezicht praatten we urenlang over hun leven, hun werk en over de schoonheid van het bestaan”, zegt journalist Frank Buyse die de gasten interviewde in het Thermae Palace.