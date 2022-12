“Het komt wel goed, beste inwoners van Jabbeke”: burgemeester maakt kennis met noodopvangcentrum voor asielzoekers in gebouw van Civiele Bescherming

Brugge/Knokke-Heist Geen schaatsple­zier op Assebroek­se Meersen en Zwinpol­ders: “Verboden te betreden, want het ijs is te dun”

Slecht nieuws voor schaatsliefhebbers die hoopten op ijsplezier in de Assebroekse Meersen. Het ijs is er niet dik genoeg, waardoor het verboden terrein is en blijft. Voor dit weekend worden er geen veranderingen verwacht. Ook in de Zwinduinen en -polders is er geen toestemming.

16 december