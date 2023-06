Gwendolina bevalt van baby voor haar schoonzus: “Cursus volgen om mijn eigen kind te kunnen adopteren”

Door een medische fout in haar jeugd zou Stephanie Logie (34) uit Jabbeke nooit mama kunnen worden. Maar dankzij haar schoonzus Gwendolina Doornaert (34) - die draagmoeder en meter van de pas geboren Matthéo is - werd haar droom drie weken geleden toch werkelijkheid. “Ik gun hen hun gezinnetje zo hard”, zegt Gwendolina. Alleen het wettelijk kader zit hen een beetje tegen. Zo kreeg Stephanie een brief waarin stond dat haar man een erkend kind had gekregen buiten het huwelijk. “Pijnlijk, ja.”