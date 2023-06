Groots festivalweekend voor jongvolwassenen met beperking, maar woonproject loopt vertraging op: “Onbegrijpelijk dat sommigen tegen de bouw zijn”

Twintiger dood naast bromfiets aangetrof­fen: heeft deuk in elektrici­teits­ca­bi­ne er iets mee te maken?

Een jonge bromfietser is zondagavond om het leven gekomen in Houtave, deelgemeente van Zuienkerke. Het is voorlopig onduidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. De politie is alvast een onderzoek gestart.