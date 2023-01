Gezinsbond plaatst eerste ooievaarspaal in Zerkegem: "Een werkje van meer dan 200 uur”

Oostende “Je auto aan de rand parkeren en dan de fiets op, zoals bij Rammstein... Zoiets kan ook perfect in de weekends en vakantie”: Tommelein ziet oplossing voor parkeer­druk

Uit de resultaten van een grote burgerbevraging in Oostende blijkt onder meer dat extra randparkings welkom zijn om de parkeerdruk in de stad te verlichten. Daar wil burgemeester Tommelein met een ‘park+bike-parking’ op inspelen. “We zouden met bedrijven kunnen praten om hun parkings, die toch leeg staan in het weekend, te gebruiken”, zegt Tommelein. En uit de enquête kwamen nog heel wat meer vaststellingen naar boven.

15:14