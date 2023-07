NET OPEN. Italiaans ijs in de zomer, pizza in de winter bij Gelato di Franco: “Zelfs een cursus voor gevolgd in Italië”

Langs de Groene 62, in het voormalige spoorweghuisje, kan je vanaf nu een pitstop houden bij Gelato di Franco waar je heerlijke gelato, of Italiaans schepijs, kan eten. Frank Mestdagh (49) heeft zelfs een cursus van drie weken gevolgd in Bologna hiervoor. Zijn vrouw Maureen Bruneel (50) zorgt voor de ontvangst. “We zochten al een tijdje naar een pand langs een fietsroute en deze was hier perfect voor”, aldus het koppel.