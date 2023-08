Niet Koning Boudewijn­sta­di­on, maar Brugse atletiekpi­s­te vormt decor van BK atletiek: “Echt uitzonder­lijk dat we de toppers hier zien”

Niet het grote Koning Boudewijnstadion, maar het bescheidener domein van Sport Vlaanderen in Brugge vormt het hele weekend het decor voor het Belgisch kampioenschap atletiek. Tweevoudig olympisch kampioene Nafi Thiam was de absolute ster van dit nu al geslaagde evenement. “Voor onze club is dit een enorme eer”, zegt Frank Verhelst van Olympic Brugge.