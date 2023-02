Geplande wateronderbreking in Oude Dorpsweg

Maand na zware brand wonen Jannes (30) en zijn ouders in een apparte­ment: “Dit heeft littekens geslagen, maar steunbetui­gin­gen doen zoveel deugd”

Een maand nadat de woning van Yannick Bousson en Marleen Liefhooghe verwoest werd door een brand, woont het koppel met hun zoon Jannes (30) in een appartement in Snellegem. “We hopen wel zo snel mogelijk terug te kunnen naar Varsenare, want we missen onze thuis”, vertellen ze. Ondertussen wordt in Jabbeke een grote benefiet georganiseerd voor het gezin, dat vorige zomer nog een reisbuddy zocht voor hun zoon.