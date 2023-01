Gemeente waarschuwt voor valse mails van incassobureau

Brugge Isabel (42) opent ‘bruine kroeg met vrouwelij­ke touch’ in Brugge: “Lekker én budget­vrien­de­lijk”

Over een carrièreswitch gesproken: sociaal verpleegkundige Isabel Verlende (42) opent haar eigen horecazaak in het centrum van Brugge. Met ‘Belle Histoire' mikt de vrouw vooral op de Bruggeling die op zoek is naar een gezellige plek om iets te drinken of eten. Helemaal vreemd is de horeca haar bovendien niet. “Mijn echtgenoot was 20 jaar uitbater van eetcafé ‘t Risico. Toen hij ermee stopte en ik de reacties van de klanten hoorde, kriebelde het om zélf iets te beginnen”, zegt Isabel, die hier haar zaak voorstelt.

6 januari