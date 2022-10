Gemeente start tijdelijke crèche in containers na plotse sluiting van kinderdagverblijf De Kikker

‘t Harlekijntje. Zo zal de tijdelijke crèche aan het Vrijetijdscentrum in Jabbeke gaan noemen. De pop-up moet een oplossing bieden voor de minstens zestien gezinnen die sinds donderdag in de kou staan door de plotse sluiting van kinderdagverblijf De Kikker in de Constant Permekelaan. “Voor de werken aan het SPC in Varsenare hadden we drie containers besteld", zegt burgemeester Frank Casteleyn (CD&V). “Omdat een deel van die werken echter worden uitgesteld, hebben we die containers over. We beslisten meteen om ze aan de buitenschoolse kinderopvang bij het Vrijetijdscentrum te plaatsen en daar een tijdelijke kinderopvang in onder te brengen.”