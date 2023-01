Gemeente opent maandag nieuwe kinderopvang Filou, week later volgt wellicht 't Harlekijntje: "Beiden bieden in totaal plaats aan 32 kinderen”

Nadat De Kikker op eigen houtje besliste om hun kinderopvang in de Constant Permekelaan per direct te sluiten, speelde de gemeente kort op de bal. Nabij het Vrijetijdscentrum in Jabbeke was amper anderhalve week later al een pop-up opgericht, waardoor de kinderen en hun ouders niet in de kou bleven staan. Drie maanden na de heisa opent op de vroegere locatie van De Kikker kinderopvang Filou de deuren. “Zestien kinderen zullen er terecht kunnen”, vertelt Wim Depelchin, die in Jabbeke coördinator Kindzorg is. “De opvang is een samenwerking met een onthaalouder en wordt vanuit de gemeente aangestuurd.”