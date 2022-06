Gemeente Jabbeke opent in Stalhille een ‘Wonderwoudje’ in samenwerking met BOS+



JabbekeDe gemeente Jabbeke en BOS+ sloegen de handen in elkaar om een bosje in de Nachtegaalstraat om te toveren tot een echt ‘Wonderwoudje.’ In dit samenwerkingsproject werd een bestaand homogeen bos van populieren omgevormd tot een belevingsbos waarbij er plaats is voor mens én natuur. De inrichting en het concept werden bedacht door de gemeentelijke diensten in overleg met BOS+ en de kinderen van de lokale basisschool ‘het Boompje’. Op donderdag 23 juni werd het bos officieel geopend.